Дрони долетіли навіть до Санкт-Петербурга, але найгучніше було у Воронежі.

Російська протиповітряна оборона за ніч нібито збила 122 українські безпілотники, які атакували Москву і десятки інших областей. Унаслідок нальоту є загиблі та поранені.

Хоча в РФ відзвітували, що більше половини безпілотників було збито над Бєлгородською, Курською та Брянською областями, що межують з Україною, три з них долетіли до Москви.

У Смоленській області, що межує з Білоруссю, поранено людину, а цивільний об'єкт зазнав незначних пошкоджень, повідомив у Telegram губернатор області Василь Анохін.

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У Бєлгородській області внаслідок атаки українського безпілотника загинуло троє людей і щонайменше 17 дістали поранення, повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.

Примітно, що безпілотники долетіли і до Санкт-Петербурга. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що рано вранці було збито два дрони.

Крім того, за даними губернатора Воронезької області, дрон врізався в житлову 16-поверхівку у Воронежі, через що є поранені, серед яких троє підлітків.

Удари по РФ

8 березня дрони Головного управління розвідки Міноборони атакували нафтопереробний комплекс у Ленінградській області РФ.

Пізніше в розвідці повідомили, що група БПЛА атакувала підприємство "Кірішнефтеоргсинтез" у Киришському районі Ленінградської області Росії.

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