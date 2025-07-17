Російська протиповітряна оборона за ніч нібито збила 122 українські безпілотники, які атакували Москву і десятки інших областей. Унаслідок нальоту є загиблі та поранені.
Хоча в РФ відзвітували, що більше половини безпілотників було збито над Бєлгородською, Курською та Брянською областями, що межують з Україною, три з них долетіли до Москви.
У Смоленській області, що межує з Білоруссю, поранено людину, а цивільний об'єкт зазнав незначних пошкоджень, повідомив у Telegram губернатор області Василь Анохін.
У Бєлгородській області внаслідок атаки українського безпілотника загинуло троє людей і щонайменше 17 дістали поранення, повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.
Примітно, що безпілотники долетіли і до Санкт-Петербурга. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що рано вранці було збито два дрони.
Крім того, за даними губернатора Воронезької області, дрон врізався в житлову 16-поверхівку у Воронежі, через що є поранені, серед яких троє підлітків.
Удари по РФ
8 березня дрони Головного управління розвідки Міноборони атакували нафтопереробний комплекс у Ленінградській області РФ.
Пізніше в розвідці повідомили, що група БПЛА атакувала підприємство "Кірішнефтеоргсинтез" у Киришському районі Ленінградської області Росії.