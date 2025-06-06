Цю базу кілька місяців тому вже атакували українські безпілотники. Тоді вона палала кілька днів.

Рано вранці було атаковано паливну базу біля російського військового аеродрому Енгельс. Також була атака на авіабазу Дягілєво в Рязанській області та завод авіаелектроніки в Тамбовській області.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив факт пожежі на якомусь "підприємстві" в Енгельсі внаслідок нальоту українських дронів, але не уточнив, що саме загорілося.

Тим часом у соцмережах з'являється дедалі більше переконливих доказів, що велика пожежа саме на нафтобазі.

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Річ у тім, що на нафтобазі в Енгельсі зберігається пальне для авіабази стратегічних бомбардувальників, розташованої також в Енгельсі. Востаннє цю нафтобазу українські безпілотники атакували на початку січня. Тоді вона горіла кілька днів.

Крім цього, в Бєлгородській області зійшов з рейок тягач, за попередньою інформацією, через підрив рейок.

"У Прохоровському районі сталося сходження резервного тепловоза. За попередньою інформацією - внаслідок закладеного під рейки вибухового пристрою", - йдеться в телеграм-каналі губернатора В'ячеслава Гладкова.

Зазначимо, що Прохоровський район розташований приблизно за 50 км від кордону з Україною.

Як повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в Telegram, у Мічурінському Тамбовської області вражений завод "Прогрес". Там випускають високотехнологічне обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки. Він додав, що в Брянську близько опівночі було уражено аеродром.

Удари по території РФ

20 березня в районі аеродрому "Енгельс" прогриміли потужні вибухи. На аеродромі дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 і Ту-160, а також розміщено склади з ФАБ, КАБ і крилатими ракетами. У мережі ж з'явилися повідомлення про те, що внаслідок атаки на "Енгельс" могли березня загинути двоє пілотів.

28 березня видання Forbes повідомило, що наліт дронів на "Енгельс" обійшовся Росії в $960 млн. Видання порахувало, скільки окупанти втратили, враховуючи кількість знищених авіаційних ракет.

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