До ленд-лізу підключать заводи й інших західних країн.

Поставки озброєння по американському ленд-лізу можуть початися вже з 2023 року, вважає військовий експерт Олександр Мусієнко.

Він нагадав, що на сьогодні Україна отримує від американців озброєння за іншими програмами, які були визначені Конгресом.

"Це ще не ленд-ліз, але, як бачимо, йде активна підготовка до ленд-лізу. Думаю, десь з наступного року воно має розпочатися", – висловився експерт.

На думку Мусієнка, на це вказує один фактор – активна підготовка американських зброярів: "(Йде – ред.) підготовка промисловості США. Байден навіть вже відвідував виробничі потужності. Робота йде ... нам хотілося б налагодити такі масштаби, коли і військова промисловість працювала б у потрібній кількості, і це питання було поставлене на конвеєр".

Але до ленд-лізу підключать заводи й інших західних країн.

"Ленд-ліз дає інструменти не тільки для США поставляти зброю, але і тих концернів, які будуть працювати за механізмом ленд-лізу і які кооперуються і співпрацюють зі США... Ті ж системи NASAMS – норвезько-американське виробництво. Ці процеси налагоджуються", – сказав експерт.

Також Мусієнко назвав визначальним фактором ленд-лізу навіть не фінансування (оскільки деякі суми вже закладені в американський бюджет), а оперативність поставок.

"Найголовніше: фінансування – не визначальний фактор. Важливо те, щоб на ці гроші було що купити і поставити в оперативних потребах. Тому що війна йде зараз, захищатися потрібно зараз. І в цьому сенсі найважливіше – налагодити виробництво озброєння і боєприпасів, щоб воно збільшилося на складах. Потім вже питання логістики і так далі", – пояснив експерт.

Ленд-ліз від США – що відомо

Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України у травні 2022 року. В рамках програми Україна зможе отримати військову техніку і озброєння в оренду, а за знищені одиниці заплатити вже після перемоги.

Разом з тим поставки озброєння Україні здійснюються за іншими програмами – безкоштовно. 9 грудня США оголосили про новий пакет допомоги на суму 275 мільйонів доларів – для посилення можливостей української ППО.

З моменту повномасштабного вторгнення станом на вересень США надали Україні допомоги на суму понад 25 мільярдів доларів.

Востаннє Вашингтон задіяв ленд-ліз під час Другої світової, поставляючи допомогу союзникам (у тому числі Радянському Союзу) для боротьби з нацистським режимом.

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