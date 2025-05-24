Зеленський відразу анонсував, що завтра очікується продовження обмінів. Також відомо, що у нинішньому обміні повертаються на Батьківщину 27 захисників Маріуполя.

Ще 307 українських захисників повернулися додому з російського полону. Сьогодні другий день обміну у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. "Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей. Завтра очікуємо продовження", - підкреслив він.

Зеленський деталізував, що серед тих, хто повернувся сьогодні, є "воїни нашої армії, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України".

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"Дякую всім, хто залучений до процесу обміну, хто цілодобово працює. Наша мета - повернути кожного й кожну з російської неволі. Продовжуємо нашу взаємодію з партнерами, щоб це стало можливим", - зауважив президент.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що на рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем, Військово-морських Сил, Сил територіальної оборони, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

"З окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше", - зауважили у Координаційному штабі.

Підкреслюється також, що у нинішньому обміні повертаються на Батьківщину 27 захисників Маріуполя.

"Усі 307 визволених оборонців - чоловіки, представники рядового та сержантського складу", - йдеться у повідомленні.

Загалом додому повертаються українці, які воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

У Координаційному штабі зазначили, що звільнені з полону захисники пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Крім того, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомив, що наймолодшому звільненому - 25 років, а найстаршому - 61 рік. "Є низка захисників, які мають хвороби та поранення", - додав він.

Обмін полоненими

23 травня Україна в рамках домовленостей з Росією про обмін "1000 на 1000" повернула з полону 390 військовослужбовців та цивільних. Йдеться про 270 військовослужбовців Сил оборони, яких взяли в полон на різних напрямках у різні роки повномасштабного вторгнення, та про 120 цивільних осіб.

Серед військовослужбовців є представники ЗСУ, Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Серед визволених 23 травня - три жінки та 387 чоловіків.

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