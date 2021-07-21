На завершення тренування особовий склад ЗРК виконав умовні пуски по повітряних цілях, прикривши таким чином важливі об’єкти цивільної й військової інфраструктури від авіаудару.

Бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів "Бук" відпрацювали відбиття авіаудару противника на адмінкордоні з окупованим Кримом.

За словами командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, підрозділ зенітно-ракетних комплексів здійснив багатокілометровий тривалий марш на техніці до позиційного району, передає Командування об'єднаних сил ЗС України.

"Вже на місці військовослужбовці виконали розгортання комплексів на необладнаних позиціях. Зокрема, розрахунки відпрацювали пошук, виявлення, захоплення та супроводження повітряних цілей", - наголосив командувач.

На завершення тренування особовий склад зенітних ракетних комплексів виконав умовні пуски по повітряних цілях, прикривши таким чином важливі об’єкти цивільної й військової інфраструктури від авіаудару.

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"Підрозділ із завданням впорався добре. Виконання практичних дій здійснювалося на незнайомій місцевості в умовах складної наземної, повітряної та радіоелектронної обстановки. Розрахунки швидко заступили на бойове чергування, автоматично взяли на супроводження та знищили виявлені радіо-локаційною станцією цілі умовного противника ще до моменту входження їх в район відповідальності", - підкреслив генерал-лейтенант.

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Автор: Денис Прядко