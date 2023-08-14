Можливо, ліквідована одна з баз окупантів, поділився мер Мелітополя.

Попередньо - вибухи у Запорізької області на території Мелітопольського району, які вчора, 13 серпня, чули мешканці низки населених пунктів, відбулися на військовій базі російських окупантів поблизу Радивонівки.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону. "Вчора приблизно о 16:00 був один надпотужний вибух, який чули, що цікаво, як мешканці Мелітополя, так і Приазовського, так і Якимівки. Це ця локація поблизу нашого Молочного лиману. Багато разів говорили, що саме на цьому місці ворог розмістив свою тренувальну базу і свою військову базу, на якій тренував тих "мобіків", яких привозили на запорізьку лінію фронту. Скоріш за все, цієї бази більше немає", - сказав Федоров.

Чиновник додав, що після того вибуху мешканці ще чули й детонацію. "Отже, точно ліквідація ворога продовжується", - зазначив міський голова Мелітополя. Він підкреслив, що наразі очікується офіційне підтвердження знищення бази росіян.

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У тимчасово окупованому Мелітополі російські агресори та гауляйтери бояться партизан і весь час шукають нові шляхи тиску на підпілля. Влітку минулого року Іван Федоров заявив, що у Мелітополі близько 90% містян залучені до партизанського руху. У місті часто відбуваються вибухи, внаслідок яких "мінусуються" як колаборанти, так і російські окупанти.

Через це у Мелітополі окупанти влаштовують рейди для виявлення партизан. Днями до пошуків залучили "поліцейських", вони перевіряли пасажирів громадського транспорту.

Варто зазначити, що РФ на нашій землі зазнає величезних втрат. Загальні втрати ворога на 14 серпня 2023 року становлять приблизно 254 380 окупантів.

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