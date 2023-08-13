Знищено базу, на якій вороги постійно тренувалися, зазначив радник мера Маріуполя.

Втрати ворога в Україні зросли - у тимчасово окупованому Маріуполі знищено тренувальну базу російських загарбників, вщент згоріла казарма, знешкоджено частину запасів для стрілецької зброї.

Відомо, що згоріли щонайменше три вантажівки супротивника, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону. "Ця база окупантів була розташована в районі так званого манежу, це з іншого боку "Азовсталі". Вона знаходиться в кінці дороги, по якій росіяни постійно показували, ніби вони запускають "коридор" для наших захисників", - зазначив радник.

Він додав, що на цій базі окупанти тренувались постійно. "Поруч там мікрорайон, який вже повністю знесено. Спостерігали за цим об’єктом давно. Було зрозуміло, що треба зробити, але дуже важко це було організувати. А сьогодні дочекалися нарешті", - зазначив Андрющенко.

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Радник очільника Маріуполя додав, що сьогодні, 13 серпня, Маріуполь відвідував гауляйтер Денис Пушилін зі всією своєю верхівкою так званої "ДНР".

"І в місті всі поліціянти, Росгвардія - всі, хто мав оберігати ту військову базу і не тільки її, були залучені до охорони й забезпечення заходів безпеки, які відбувалися на іншій стороні міста. Цим і скористались", - сказав Андрющенко.

"Знаємо, що там частину запасів для стрілецької зброї знешкоджено. Нормально попрацювали. Більше тренувальної бази там нема. Казарма теж вщент згоріла", - продовжив радник мера міста.

Важливі новини Маріуполя - сьогодні це варто знати

Супротивник повністю захопив місто наприкінці травня минулого року. Останньою фортецею українських воїнів був завод "Азовсталь". Деякі захисники Маріуполя після виходу із заводу опинилися в полоні росіян.

Місто окуповане, але росіяни його не скорили. У Маріуполі діють партизани. 13 серпня партизанський рух "Маріуполь.Спротив" повідомив, що була знищена ворожа база, постраждали мінімум 10 загарбників.

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