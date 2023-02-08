Крім того, українські артилеристи та ракетники уразили 2 пункти управління ворога, 7 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів.

Українська авіація за минулу добу завдала 12 ударів по зосередженню російських загарбників, ще знищено ворожий вертоліт, штурмовик і 2 безпілотники.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.

Також українські захисники знищили російський штурмовик СУ-25, вертоліт Мі-24 та 2 ворожі БПЛА типу "Орлан". Крім того, українські артилеристи та ракетники уразили 2 пункти управління ворога, 7 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів.

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Водночас протягом доби противник завдав 8 ракетних ударів, 5 з яких - по цивільній інфраструктурі міста Харків, та 21 авіаційний удар. Окрім того, ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Миколаївщини та Херсонщини. Пошкоджено житлові будинки.

Як заявили у Генштабі, високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Війна в Україні: останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступу на п'ятьох напрямках: Авдіївському, Бахмутському, Лиманському, Куп'янському та Новопавлівському.

Загальні втрати РФ в Україні становлять 133190 супротивників. Крім того, ліквідовані понад 290 ворожих літаків. Також знищено понад 1950 БПЛА супротивників.

За даними FT, ЗСУ щодня "вистрілюють" річний запас артснарядів європейської країни в мирний час.

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