Ворожу РСЗВ було успішно зинщено на Луганщині.

Зовнішні пілоти 412-го полку "NEMESIS" Сил безпілотних систем на ходу уразили ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град". Відповідне відео опублікувала пресслужба СБС.

Зазначається, що ворожу РСЗВ було успішно зинщено на Луганщині.

"Оператори 412 полку "NEMESIS" вкотре підтвердили свою майстерність, знищивши реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", що рухалася на високій швидкості", - сказано у повідомленні.

Там зазначили, що вполювати РСЗВ - завдання не з легких.

"Адже ворог зазвичай використовує тактику "удар-відхід": вогневі позиції розташовані в одному місці, а схованка в іншому, на відстані десятків кілометрів. Проте якісна розвідка та ретельне планування дозволяють нашим операторам здійснювати такі операції з високою ефективністю", - додали там.

Судячи з оприлюдненого відео, боєприпас уразив бойову машину у район кабіни та капоту.

Війна в Україні - знищення російської техніки

У січні 66% російської техніки було виведено з ладу саме в результаті роботи ударних безпілотників різних типів, це на 7% більше цілей, ніж у грудні. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, це один із наших постійних пріоритетів, без якого неможлива перемога в сучасній технологічній війні. Напрямок, що динамічно розвивається.

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