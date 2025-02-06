Найбільша частка уражень (49%) припадає на FPV-дрони.

У січні 66% російської техніки було виведено з ладу саме в результаті роботи ударних безпілотників різних типів, це на 7% більше цілей, ніж у грудні. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський після наради щодо розвитку безпілотних систем та РЕБ за підсумками першого місяця 2025 року.

За його словами, це один із наших постійних пріоритетів, без якого неможлива перемога в сучасній технологічній війні. Напрямок, що динамічно розвивається.

"Передова окреслена позиціями піхоти. Але нарощення та вміле застосування безпілотників дозволяє тримати ворога на віддалі від наших окопів та нищити його дистанційно. А значить - зберігати життя і здоров’я піхотинців", - зауважив головком.

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Під час наради, як поінформував Сирський, він наголосив на потребі удосконалити взаємодію підрозділів БпС із загальновійськовими частинами, а також заслухав звіти щодо результатів діяльності бригад та батальйонів безпілотних систем.

"Так, у січні 66% російської техніки було виведено з ладу саме в результаті роботи ударних БпЛА різних типів. Загалом за звітний місяць наші дрони уразили або знищили на 7% більше цілей, ніж у грудні. Найбільша частка уражень (49%) припадає на FPV-дрони. Лідери за даним напрямком - підрозділи БпС 46-ї аеромобільної, 3-ї штурмової, 80-ї десантно-штурмової бригад", - зазначив він.

Крім того, за словами Сирського, на завершальному етапі перебуває розробка Концепції застосування окремої бригади безпілотних систем СБпС ЗС України та деякі інші оргмоменти щодо розвитку Сил безпілотних систем.

"Окрему увагу звернув на доповідь J2 (нашої розвідки) щодо формування противником нового роду військ - військ безпілотних систем ЗС РФ. Ми знаємо про задуми противника та його конкретні плани, що передбачають до 2030 року 210 тисяч військовослужбовців військ БпС у 277 військових частинах і підрозділах. Але у цій війні ініціатива за напрямком безпілотних систем належить нам. Ворог визнає високу ефективність бойового застосування підрозділів БпС ЗС України, не стоїть на місці, переймає наш передовий досвід, масштабує свою роботу. Перед нами стоять відповідні задачі, зокрема й асиметричні. Будемо розвиватись, удосконалюватись, масштабувати здобутки на напрямку БпС. Однак діяти не лише числом, а й умінням", - резюмував він.

Знищення російських окупантів на фронті

Як повідомляв УНІАН, українські військові 5-ї окремої Київської штурмової бригади за допомогою БпЛА за кілька секунд знищили 11 російських окупантів, які вилізли з "самотнього" БТР-82, намагаючись наступати на Покровському напрямку.

"11 російських піхотинців, які перебували всередині, напевно, не знали, що дрони чекають прямо над ними. Вони не знали, що, вистрибуючи з машини, у них залишалися лічені секунди життя", - написало Forbes.

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