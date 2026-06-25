Український прапор скинули з дрону: в DeepState пояснили, що відбувається на Кінбурнській косі

Там зазначають, що ворог не вийшов з неї і продовжує з коси запускати дрони.

Ніякого наступу Сил оборони України на Кінбурнській косі не відбувається, а російські окупанти не виходили звідти. Про це розповіли аналітики моніторингового проекту DeepState.

"Ніякого наступу на Кінбурнській косі не відбувається, а прапор було скинути з дрону, що є просто приємним фактом", - сказано в повідомленні.

Наголошують, що на сьогоднішній день немає жодних підтверджень про активний відхід росіян з цієї території.

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"Більш того, ворог продовжує застосовувати місцевість для пусків БПЛА "Молнія" в бік Миколаєва та Херсону та має інші засоби у вигляді РЕБ та РЕР", - наголошують в DeepState.

При цьому додають, що Сили Оборони намагаються максимально ускладнювати перебування та роботу ворога.

Аналітики зазначають, що навколо Кінбурнської коси багато інформації, яка не відповідає дійсності. невідповідними фактами. Ніякого наступу на Кінбурнській косі не відбувається, а прапор було скинути з дрону, що є просто приємним фактом.

Війна в Україні - Кінбурнська коса

Як повідомляв УНІАН, речник Військово-морських сил ЗС України, капітан 2 рангу Дмитро Плетенчук заявив, що російські окупаційні війська поки ще не залишили Кінбурнську косу, яку ворог захопив ще у 2022 році, та вважає її дуже важливою локацією. Наразі вона залишається районом активних бойових дій.

У ВМС ЗСУ зазначають, що, дійсно, над Кінбурнською косою майорить український прапор. Його підняли воїни 801-го центру боротьби з підводно-диверсійними силами та засобами ВМС ЗС України.

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