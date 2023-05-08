При цьому, як зазначили аналітики, в Бахмуті вогонь російської артилерії не зменшився, незважаючи на заяви про "снарядний голод".

Російські війська домоглися деяких територіальних успіхів у Бахмуті. Геолокаційні кадри показують, що "вагнерівці" просунулися далі на захід в Бахмуті і біля Сакко-і-Ванцетті за 15 км на північ від міста.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що окупанти продовжують атакувати українські позиції в західному і південному Бахмуті.

За даними Інституту, російські окупанти безуспішно завдавали наземних ударів в районі населеного пункту Богданівка за 6 км на північний захід від Бахмута, Хромове (безпосередньо на захід від Бахмута), Іванівське (6 км на захід від Бахмута), Часів Яр (12 км на захід від Бахмута) та інших населених пунктах.

Відео дня

При цьому, як зазначили аналітики, в Бахмуті вогонь російської артилерії не зменшився, незважаючи на заяви про "снарядний голод" в цьому районі. При цьому російські війська все ще сподіваються захопити місто до 9 травня.

Ситуація в Бахмуті

Окупанти який місяць намагаються захопити Бахмут, проте у них нічого не виходить. Противник кинув на захоплення Бахмута всі сили, намітивши взяти його до 9 травня. При цьому дата взяття неодноразово переносилася. Останній раз росіяни розраховували взяти Бахмут до Великодня.

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