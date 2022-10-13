На жаль, іноді іранські дрони прориваються.

Збройні Сили України збивають щонайменше 85% випущених Росією іранських безпілотників-камікадзе.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів в ефірі "Радіо НВ".

"Про "Шахідів". На жаль, так, іноді вони прориваються. Але кількість "Шахідів", які збивають наші військові, наші протиповітряні сили, інші задіяні в цьому процесі підрозділи, сягає вже 85-90% – залежно від дня. Вони їх запускають багато", – розповів Данілов.

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Данілов наголосив, що те, що захисники України покращують навички і збивають дедалі більше дронів-камікадзе, не причина ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Це не означає, що наше населення не має реагувати на повідомлення, коли йде повітряна небезпека. Обов'язково потрібно ховатися в бомбосховищі. Обов'язково потрібно приймати ті чи інші рішення щодо пересування людей в місця, де є абсолютно безпечна для них ситуація. Це питання для всіх має бути як "Отче наш", – сказав він.

Нагадаємо, станом на кінець вересня військові повідомляли, що підрозділи протиповітряної оборони збивають дрони-камікадзе іранського виробництва вдвічі частіше, ніж вони досягають мети.

Іранські дрони-камікадзе на озброєнні РФ - що відомо

У середині серпня стало відомо, що РФ придбала у іранської сторони тисячу дронів, зокрема, дрони-камікадзе. Офіційно Іран продовжує заперечувати надання безпілотників РФ. На тлі цього Україна звернулася до Ізраїлю з проханням поділитися розвідданими про будь-яку підтримку, яку Іран надає російським військовим у війні.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, за даними української розвідки, загалом Росія замовила в Ірані 2400 безпілотників.

Перший іранський дрон захисники України збили 13 вересня в Харківській області. А 23 вересня українські зенітники збили ударний безпілотник Mohajer-6, Тепер цей безпілотний літальний апарат використовують ВСУ.

10 і 11 жовтня російські війська масовано атакували Україну. Крім різних типів ракет, використовувалися і дрони-камікадзе. Ворог направив дрони на Кривий Ріг для атаки на критичну інфраструктуру, у Вінницькій області ними атакували теплоелектростанцію.

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