Тепер треба дивитися, як будуть розгортатися далі події у Росії.

У засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина є спільники у Кремлі. Він не самостійно приймав рішення щодо спроби перевороту у Росії.

"У Пригожина обов'язково є спільники, які знаходяться в Кремлі. Він не самостійно приймає рішення, він не самостійно рухається в процесах. Інша справа - вони зараз подивляться, як будуть розгортатися події, і тоді вони будуть максимально задіяні", - заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Він також звернув увагу, що російські військові не чинили супротив вагнерівцям.

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"Я маю сказати, що військові не чинять супротив бойовикам "Вагнера", більш того, місцеві мешканці надають їм воду та їжу, безкоштовно їх заправляють. Тобто процеси в Росії набирають обертів", - додав Данілов.

За словами секретаря РНБО, за Пригожиним стоять потужні люди з високими званнями та високими посадами.

"Зараз не хотілось би в ефірі розповідати хто це - Суровікін, чи хтось інший. Повірте, Пригожин самостійно не може приймати таких рішень, він не самостійна фігура. Те, що за ним стоять потужні люди з високими званнями та високими посадами - це вже ні для кого не секрет", - додав він.

Спроба повстання у Росії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 червня за наказом Пригожина війська ПВК "Вагнера" пішли на Москву й навіть взяли під контроль Ростов та Воронеж. Президент Росії Володимир Путін назвав такі дії зрадою.

Уже ввечері Пригожин сказав, що, розуміючи всю відповідальність за те, що буде пролита російська кров з однієї зі сторін, він розвертає свої колони і йде в польові табори. Зазначається, що Пригожин провів переговори з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

За даними ЗМІ, Кремль пішов на деякі поступки ПВК. Російська влада пообіцяла Пригожину і його найманцям певні "гарантії безпеки", а також "вирішити питання" міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

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