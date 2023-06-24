Поліцейські заблоковані в своїх кабінетах, а Росгвардія - в машинах для перевезення бійців.

Найманці ПВК "Вагнер" в захопленому Ростові заблокували всіх представників силових структур міста.

Як зазначає "Нова газета Європа" з посиланням на джерела в силових структурах, будівлі районних відділів поліції Ростовської області захоплені найманцями ПВК "Вагнер" ще вночі.

"Ті співробітники, які прибули у відділи по тривозі, зараз блоковані в своїх кабінетах: їм сказали "сидіти і працювати", але дозволяють замовляти воду і їжу", - зазначає видання.

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Також наголошується, що СОБР (спецзагін швидкого реагування) і ОМОН також блоковані на своїх базах, Росгвардія блокована в своїх машинах для перевезення бійців.

Ще одне джерело видання повідомило, що навпроти будівлі СОБР стоїть пікап зі станковим кулеметом і "вагнерівцями". Також кілька машин з кулеметами розташувалися в районі Аксайського моста — одного з великих в'їздів в місто.

На думку ізраїльського офіцера Ігаля Левіна, такі дії Пригожина цілком логічні - адже тепер у Ростові влада Пригожина, а не Путіна, отже путінські силовики-нелегітимні.

Ситуація в Ростові

23 червня глава ПВК "Вагнер" Пригожин звинуватив Міноборони РФ в нанесенні ударів по його бійцям. Пригожин оголосив, що він буде мститися російському військовому керівництву і повів армію на Ростов.

Пізніше Пригожин заявив, що "вагнерівці" захопили будівлю штабу Південного військового округу в Ростові, при цьому, як він стверджує,"без єдиного пострілу".

Згодом Пригожин заявив, що його бойовики взяли під контроль військові об'єкти Ростова, зокрема, військовий аеродром, щоб перешкодити авіації завдати по "вагнерівцях" удари з повітря.

Пізніше повідомлялося про те, що в районі військового штабу в Ростові йде перестрілка, а також чути вибухи.

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