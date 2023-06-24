На його думку, політичну систему РФ очікують зміни і трансформація.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк прокоментував збройне повстання глави ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в Росії. На його думку, це початок кінця для Росії.

"Це тільки початок і призведе до суттєвих змін і трансформації політичної системи Росії, незалежно від результату саме цього раунду. Друге, це об'єктивний історичний процес. Ми сьогодні розуміємо і той же суб'єкт Пригожин публічно сказав про мотиви війни - що вони вони абсолютно не відповідають тому пропагандистському, інформаційному галасу, який Росія довго вела", - зазначив Подоляк у коментарі Freeдом.

Зокрема, йдеться про те, що РФ напала на Україну тільки заради знищення нашої країни.

"Так як Україна ефективно чинить опір, то в самій Росії конфлікти всередині еліти вже вийшли в публічну площину і це буде тільки розростатися. Третя складова. Тільки що Путін заявив про те, що Пригожин є зрадником країни і потрібно його негайно знищити. Грубо кажучи, ми з вами маємо традиційний внутрішній елітний конфлікт, який переросте в громадянську війну", - вважає Подоляк.

За його словами, це точно станеться - питання лише в часі. Водночас радник голови ОП нагадав, що і Пригожин, і Путін є військовими злочинцями, а Росія продовжує свою геноцидну війну проти України. Так, вночі були запущені десятки ракет по нашій території. Подоляк підкреслив, що в такому політичному вигляді Російська Федерація повинна перестати існувати.

"Ми будемо вітати будь-які громадянські непокори, які будуть наростати в Російській Федерації. Єдине, що треба пам'ятати, Росія в такому вигляді точно не буде існувати. Для цього потрібна якісна подальша наступальна операція Збройних сил України", - сказав він.

На його думку, після війни в Україні в РФ повинні будуть створити перехідний уряд, з яким вже будуть підписуватися підсумкові договори. Москва повинна буде відмовитися від частини наступальної зброї, погодитися на проведення міжнародної конференції з контролю над ядерною зброєю, віддати військових злочинців і виплатити репарацій.

Громадянська війна в Росії - що відомо

У ніч на 24 червня бойовики ПВК "Вагнер" висунулися за наказом Пригожина на Росію для протистояння військовому керівництву РФ.

Найманці ПВК "Вагнер" в захопленому Ростові заблокували всіх представників силових структур міста.

Проте вже ввечері, перебуваючи практично біля Москви Пригожин пообіцяв в ході переговорів з білоруським диктатором Олександром Лукашенком зупинити просування колон своєї "приватної армії" у бік російської столиці.

Вас також можуть зацікавити новини: