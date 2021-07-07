Кажуть, що про це свідчить розміщення танків та броньованих машин і самохідної гаубиці 2С1 “Гвоздика” збройних формувань РФ за межами виділених місць зберігання.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації з питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін бачить підготовку підрозділів російсько-окупаційних військ РФ та їх найманців до можливих бойових дій.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

БПЛА малого радіуса дії СММ ОБСЄ на тимчасово окупованій території Луганської області зафіксував озброєння, розміщене за межами виділених місць зберігання.

Йдеться про 11 одиниць танків та 26 одиниць бойових броньованих машин на полігоні неподалік населеного пункту Шимшинівка, 30 одиниць танків, 9 одиниць самохідних гаубиць, 18 одиниць буксированих гаубиць та 101 одиницю бойових броньованих машин на полігоні, неподалік населеного пункту Мирне, 30 одиниць танків на полігоні поблизу населеного пункту Круглик.

Читайте такожБез втрат та обстрілів: на Донбасі зберігається "тиша" – штаб ООСТакож зазначається, що на полігоні в районі населеного пункту Бойківське на тимчасово окупованій території Донецької області Місією зафіксовано 8 одиниць танків Т-64, розміщених з порушеннями встановлених ліній відведення.

"Крім того, кремлівські найманці розмістили озброєння та військову техніку в зоні безпеки, а саме: на території населеного пункту Роздольне - 23 одиниці БМП, неподалік населеного пункту Кальміуське - 6 одиниць бойових броньованих машин та 1 одиницю 122 мм самохідну гаубицю 2С1 “Гвоздика”, - сказано в повідомленні.

Українська сторона СЦКК вважає, що це свідчить про підготовку підрозділів російсько-окупаційних військ РФ та їх найманців до можливих бойових дій. "При цьому варто наголосити на скупченні озброєння та військової техніки на полігонах тимчасово окупованої території Луганської області, які своєю чисельністю загострюють обстановку в районі проведення ООС", - йдеться в повідомленні.

В українській стороні СЦКК зазначають, що збройні формування Російської Федерації продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнути домовленості.

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Автор: Надя Пришляк