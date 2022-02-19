Бойовики на Донбасі 19 разів відкривали вогонь. Гатили з мінометів та важкої артилерії

Станом на 9 годину ранку 19 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 16 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Загинув один український військовий.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Як зазначається в повідомленні, противник задіяв артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям.

Як повідомив військовий кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко в Telegram, 19 лютого, о 07:00 біля селища Миронівський Бахмутського району Донецької області під час обстрілу загинув військовослужбовець Збройних Сил України.

Так, російсько-окупаційні війська обстріляли:

Новотроїцьке - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;

Гранітне та Новоселівку - з артилерії калібру 122 мм;

Старогнатівку - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

Болотене - з мінометів калібру 82 мм;

Водяне - з мінометів калібру 120 мм;

Широкине - з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, в Донецькій області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Окупанти продовжують підступно вести артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщують свої артилерійські системи поблизу житлових будинків. Такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб надалі звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців. Наголошуємо, що Об’єднані сили не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу, 18 лютого, бойовики 66 разів порушували режим припинення вогню.

Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Зазначимо, що загострення на Донбасі триває третій день. Протягом 17 та 18 лютого бойовики понад 100 разів обстріляли позиції ООС та населені пункти.

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