Це спосіб Путіна позиціонувати себе як лідера, який найбільше хоче миру.

Оголошення про "великоднє перемир'я" зіграло на користь російському лідеру Володимиру Путіну, дозволивши йому здобути легку дипломатичну перемогу, нічим по суті не ризикуючи, пише The Wall Street Journal.

Як нагадує видання, Путін оголосив про "великоднє припинення вогню" наступного дня після того, як адміністрація Дональда Трампа пригрозила відмовитися від своїх зусиль із припинення вогню в Україні, якщо найближчим часом не буде досягнуто прогресу.

"Короткочасна пропозиція про припинення вогню була легкою дипломатичною перемогою Путіна, спробою зупинити вихід США з конфлікту і способом позиціонувати себе як лідера, який найбільше хоче миру", - пише WSJ.

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Як зазначає старший науковий співробітник Євразійського центру Карнегі в Парижі Тетяна Станова, оголошення перемир'я на такий короткий період часу "не створює жодних ризиків, але грає на його користь як людини, яка щиро хоче миру".

Водночас, пише видання, заява Путіна сигналізувала про можливий відхід від його вимоги вирішити "корінні причини" війни, перед тим, як погодитися на паузу в бойових діях.

Водночас WSJ нагадує, що минулого місяця Україна погодилася на підтриману США пропозицію про 30-денне припинення вогню. Але Путін відмовився, закликавши до більш детального обговорення остаточного припинення війни.

Він сказав, що будь-яка пауза в бойових діях у цей момент буде на руку Україні, оскільки Росія набирає силу на полі бою, і необхідно буде вирішити безліч питань, перш ніж можна буде досягти припинення вогню.

Великоднє перемир'я - що потрібно знати

19 квітня в Кремлі заявили про "перемир'я", яке діятиме з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Українські військові отримали наказ про припинення вогню по росіянах, але їм дозволили в разі потреби відкривати вогонь у відповідь.

Президент України Володимир Зеленський виступив із пропозицією продовжити режим тиші й після Великодня, якщо цього разу його буде дотримано.

Водночас наприкінці дня Зеленський повідомив, що незважаючи на обіцянки РФ, на деяких ділянках фронту продовжує працювати російська артилерія, тривають бої. Також росіяни застосовують дрони.

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