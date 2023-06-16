Сьогодні до Києва прибула африканська делегація на чолі з президентом Сенегалу Маккі Салл і президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафоса.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що президент Російської Федерації Володимир Путін сьогоднішньою ракетною атакою на Київ надіслав Африканським лідерам сигнал про прагнення продовжувати вести війну проти України замість пошуку миру. Про це глава МЗС повідомив у мікроблозі Twitter.

"Путін "зміцнює довіру" шляхом запуску найбільшої ракетної атаки на Київ впродовж тижнів саме на тлі візиту Африканських країн до нашої столиці. Російські ракети - це повідомлення Африці: Росія прагне більше війни, а не миру", - наголосив Кулеба.

Візит африканської делегації до Києва - головне

Вранці до Києва прибула африканська делегація на чолі з президентом Сенегалу Маккі Салл і президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафоса.

В Україні вони мають намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, а потім вирушити до російського Санкт-Петербурга з метою зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Перед їхнім приїздом Reuters опублікував проект їхнього рамкового документа так званого "мирного плану".

Зокрема, у ньому пропонується кілька заходів: відведення російських військ; виведення тактичної ядерної зброї з Білорусі; призупинення дії ордера на арешт Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом; послаблення санкцій щодо Росії.

Крім того, у списку зазначено "безумовна угода про зерно та добрива".

Повітряна тривога 16 червня та вибухи у Києві - головне

Вранці 16 червня українців попередили про ракетну небезпеку. У зв'язку з цим у низці областей оголошено повітряну тривогу.

Під час повітряної тривоги сили ППО, попередньо, знищили шість аеробалістичних ракет "Кинджал", шість крилатих ракет "Калібр" та два розвідувальні безпілотники.

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