Учасники закритого засідання Ради національної безпеки та оборони 19 лютого переглядали п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжує дотримуватися першого сценарію реінтеграції Донбасу, який полягає у намаганні мирно врегулювати ситуацію.

Про це Кулеба сказав в інтерв'ю на телеканалі "Прямий".

Зокрема, його запитали про п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу, які знову розглядалися на останньому засіданні РНБО 19 лютого.

"Зараз наш сценарій можна умовно назвати "поганий мир краще, ніж гарна війна". І саме за ним рухаємося. На останньому засіданні РНБО ми заслухали певну інформацію, і було ухвалено рішення повернутися, ще переглянути, точніше подивитися на ті п'ять сценаріїв і чітко проаналізувати їх на відповідність тому, що ми маємо де-факто зараз", - сказав Кулеба.

При цьому глава МЗС додав, що не може повідомити деталі усіх сценаріїв, які розглядаються на засіданнях РНБО, посилаючись на закритість інформації.

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5 сценаріїв реінтеграції Донбасу: що відомо

28 листопада 2019 року Данілов заявив, що РНБО розглядає п'ять сценаріїв реінтеграції окупованого Донбасу.

В Офісі президента 3 грудня 2019 року затвердили п’ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу.

7 грудня 2019 року Рада національної безпеки й оборони на закритому засіданні затвердила один зі сценаріїв реінтеграції Донбасу. Тоді секретар РНБО не розкрив деталі, що це за сценарій та які його умови, посилаючись на закритий режим засідання. "Сценарій реінтеграції стосується повернення окупованих територій до України", – сказав він. За словами Данілова, сценарії мають свої "похідні". А остаточний результат буде залежати від умов, досягнутих на "нормандському саміті".

19 лютого 2021 року секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що на засіданні РНБО було вирішено переглянути п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу. Зокрема, з цього приводу буде здійснюватися підготовка нового засідання Ради нацбезпеки і оборони.

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Автор: Віталій Саєнко