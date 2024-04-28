За словами верховного представника ЄС із закордонних справ, очікувати швидкого завершення війни в Україні не варто.

Війна в Україні триватиме до завершення виборів у Сполучених Штатах Америки. Про це на Всесвітньому економічному форумі в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) заявив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель, повідомляє breakingthenews.net.

За словами дипломата, він не очікує швидкого завершення конфлікту в Україні, оскільки правитель Росії Володимир Путін може відкласти будь-яке рішення "принаймні до президентських виборів у Сполучених Штатах цієї осені".

"Тим часом нам потрібно підтримати народ України. Ми зобов’язалися підтримувати Україну, коли почалася війна, ми маємо продовжувати підтримувати Україну, поки українці не зможуть чинити опір і поки Путін не вирішить зупинити цю війну", – підкреслив Боррель.

Вибори президента США-2024 - останні новини

Президент США Джо Байден заявив, що планує провести дебати з екс-главою Білого дому, його нинішнім конкурентом Дональдом Трампом. Раніше Байден не погоджувався на участь у дебатах із Трампом, заявивлявши, що це залежатиме від поведінки колишнього президента.

Також УНІАН повідомляв, що Байден збільшує відрив від Трампа в останньому опитуванні. За чинного президента готові проголосувати 41% респондентів. Таким чином, Байден на 4% випередив колишнього американського лідера.

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