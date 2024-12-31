Українці знищують російську логістику, підкріплення і командування, вражаючи їх ракетами з відстані в десятки миль.

ЗСУ нещодавно завдали удару по оперативному штабу у Льгові в Курській області, який є ключовим вузлом автомобільних і залізних доріг для військ і поставок, що підтримують російський контрнаступ у Курській області.

Як пише аналітик Forbes Девід Акс, українські удари по Льгову допомагають пояснити, чому 50-тисячне російське угруповання разом із північнокорейськими підкріпленнями досі не змогли вибити 20 тисяч українців із Курської області, попри невпинні атаки.

"Невдачі росіян у Курській області - це не тільки результат їхньої власної некомпетентності. Ці невдачі також є наслідком успішної кампанії глибоких ударів українських сил. Українці б'ють по російських штурмових групах мінами, безпілотниками та артилерією, доки росіяни наступають на українські позиції, - і вони також порушують російську логістику, підкріплення та командування, вражаючи їх ракетами з відстані в десятки миль", - пише Акс.

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Водночас ризик для українців полягає в тому, що їхні найкращі боєприпаси для глибоких ударів, як і раніше, надходять зі США, Великої Британії та Франції. І хоча британська і французька допомога має тривати, американська допомога перебуває під загрозою.

Удар по Льгову - що відомо

Напередодні СтратКом ЗСУ повідомив про вдалий удар по пункту управління у Льгові. У Росії прокоментували удар, заявивши, що внаслідок атаки загинуло четверо людей, ще п'ятеро - отримали поранення.

У СтратКомі згодом повідомили, що загинув заступник командира бригади та ще 17 військовослужбовців ЗС РФ, більшість із яких - офіцери штабу.

Льгов розташований за 28 кілометрів від державного кордону України, отже туди сягає як ствольна, так і реактивна артилерія. Як зазначають російські пропагандистські ЗМІ, удар було завдано з реактивної системи залпового вогню HIMARS.

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