Будівля, де розміщувався командний пункт, частково знищена.

У результаті удару Збройних сил України по пункту управління 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти (ОБрМП) ЗС РФ у місті Льгов Курської області загинули майже два десятки військовослужбовців РФ, майже всі – офіцери. Уточнені дані щодо російських втрат публікує СтратКом ЗСУ.

"За уточненою інформацією, будівля, де розміщувався командний пункт, частково знищена. У результаті удару, ймовірно, загинув заступник командира бригади та ще 17 військовослужбовців ЗС РФ, більшість з яких – офіцери штабу", - йдеться у повідомленні.

Раныше стало выдомо, що внаслыдок удару по Льгову ліквідовано заступника командира 810-ї бригади морської піхоти РФ Паштова Салима Мухарбетовича. Про це повідомила його сестра у соціальній мережі "ВКонтакте".

Відео дня

Удар по Льгову: що варто знати

Напередодні СтратКом ЗСУ повідомив про вдалий удар по пункту управління у Льгові. У Росії прокоментували удар, заявивши, що внаслідок атаки загинуло четверо людей, ще п'ятеро – отримали поранення.

Льгов знаходиться за 28 кілометрів від державного кордону України, отже туди досягає як ствольна, так і реактивна артилерія. Як зазначають російські пропагандистські ЗМІ, удар був завданий з реактивної системи залпового вогню HIMARS.

Вас також можуть зацікавити новини: