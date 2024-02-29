Там розкрили кількість втрат, яких зазнали російські окупанти.

ЗСУ завдали ракетного удару по скупченню російських військ в окупованій Оленівці Донецької області.

Як повідомив Генштаб, удар здійснено за допомогою українських реактивних систем залпового вогню.

"За попередніми даними втрати ворога внаслідок удару: 19 мертвих російських окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу та 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу", - деталізували у Генштабі.

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Удар по окупантах: що відомо

Учора увечері стало відомо про те, що ЗСУ завдали ще одного удару по шикуванню російських солдатів поблизу лінії фронту. Як повідомляли російські телеграм-канали, окупантів вишикували для роздачі медалей, але снаряд із РСЗВ HIMARS прилетів раніше.

Так, за даними росЗМІ, "приліт" стався ввечері 27 лютого в населеному пункті Оленівка, коли командування окупантів вишикувало солдатів 155-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ для нагородження.

Це щонайменше третій такий результативний удар за останні 8 днів. Так, унаслідок ракетного удару ЗСУ 20 лютого по полігону в Донецькій області були ліквідовані щонайменше 68 військових 36-ї гвардійської мотострілецької бригади із Забайкалля.

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