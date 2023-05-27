Інтенсивність ворожих атак в останні дні знизилася, але ворог не залишає спроб локального просування.

За минулу добу російські війська зробили 25 спроб атакувати українські позиції на фронті. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, бої розгорнулися на п'яти оперативних напрямках – Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському.

Так, на Куп'янській ділянці фронту російські війська намагалися поліпшити своє тактичне положення, провівши атаку в районі Масютівки. На Лиманському напрямку окупанти безуспішно атакували українські позиції в районі Білогорівки.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку Предтечиного, тобто на південний захід від самого Бахмута. Під Авдіївкою наступальні дії противника велися в напрямку Первомайського, але успіху не мали.

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На Мар'їнському напрямку українські бійці відбили численні атаки противника в районі самої ж Мар'їнки.

Поточна ситуація на фронті

На Бахмутському напрямку темпи російського наступу помітно знизилися. Інститут вивчення війни вважає, що ЗСУ почнуть нову фазу операцій і ускладнять заплановану передачу позицій "Вагнера" російським підрозділам у місті. На це вказують і вже здійснені дії ВСУ в цьому районі.

За даними військової розвідки України, російська влада втекла з кількох селищ біля кордону з Україною. При цьому в ГУР стверджують, що антипутінське підпілля в Росії набирає сили і діє навіть в московському регіоні.

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