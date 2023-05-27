За минулу добу російські війська зробили 25 спроб атакувати українські позиції на фронті. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, бої розгорнулися на п'яти оперативних напрямках – Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському.
Так, на Куп'янській ділянці фронту російські війська намагалися поліпшити своє тактичне положення, провівши атаку в районі Масютівки. На Лиманському напрямку окупанти безуспішно атакували українські позиції в районі Білогорівки.
На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку Предтечиного, тобто на південний захід від самого Бахмута. Під Авдіївкою наступальні дії противника велися в напрямку Первомайського, але успіху не мали.
На Мар'їнському напрямку українські бійці відбили численні атаки противника в районі самої ж Мар'їнки.
Поточна ситуація на фронті
На Бахмутському напрямку темпи російського наступу помітно знизилися. Інститут вивчення війни вважає, що ЗСУ почнуть нову фазу операцій і ускладнять заплановану передачу позицій "Вагнера" російським підрозділам у місті. На це вказують і вже здійснені дії ВСУ в цьому районі.
За даними військової розвідки України, російська влада втекла з кількох селищ біля кордону з Україною. При цьому в ГУР стверджують, що антипутінське підпілля в Росії набирає сили і діє навіть в московському регіоні.