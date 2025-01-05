Росіяни б'ють з усіх типів зброї по центральній частині населених пунктів Куп'янської громади, де немає військової інфраструктури.

Російські війська просуваються до Куп'янська Харківської області. Зараз лінія фронту фактично проходить за два кілометри від центру міста, заяив в етері телемарафону "Єдині новини" начальник Куп'янської міської адміністрації Андрій Беседін.

За його словами, росіяни б'ють з усіх типів зброї по центральній частині населених пунктів Куп'янської громади, де немає і ніколи не було військової інфраструктури.

"Обстріли з усіх типів озброєння, що мають зараз росіяни: не лише керовані авіабомби, а й систем залпового вогню, і БПЛА різного типу - "Молнія", що полює за автівками, й FPV-дрони, які росіяни застосовують у великій кількості. Лінія фронту проходить за два кілометри від центру Куп'янська. Ківшарівка, Куп'янськ-Вузловий трішки далі, але це відстань міномета, FPV-дрона", - сказав Беседін.

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Він також жодав, що зі 257 багатоквартирних будинків у громаді не лишилося жодного вцілілого. На Куп'янщині лишаються 3300 цивільних людей, 900 з них - на лівобережжі громади, де третій місяць відсутня будь-яка інфраструктура. На правобережжі лишається цивільна інфраструктура та працюють служби й держоргани.

"На зараз люди залишаються. Справжні патріоти, бо в таких умовах (працювати УНІАН) - це не про гроші, не про заробіток і не про роботу, а саме про громаду, людей і підтримку. Це і працівники ДСНС, і працівники поліції й прокуратури, які постійно працюють, вишукуючи колаборантів, і працівники структурних підрозділів, комунальні підприємства", - додав він.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти продовжують штурми по всій лінії фронту. На низці напрямків загарбники мають успіхи.

Зокрема, ворог просунувся у Кураховому, Торецьку, Шевченку, біля Дальнього, Воздвиженки та Баранівки. Усі ці населені пункти розташовано у Донецькій області.

3 січня військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв повідомив, що ситуація неподалік Торецька стабільна. За його словами, росіяни на цьому напрямку регулярно обстрілюють позиції Сил оборони України, намагаються штурмувати, застосовуючи невеликі піхотні групи.

Російські окупанти можуть спробувати здійснити велике оточення українських захисників у Донецькій області. Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт, співробітник СБУ у 2004-2015 роках Іван Ступак.

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