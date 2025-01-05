Окупанти просунулися у шести населених пунктах Донбасу, - DeepState

Більшість успіхів росіяни мають на Покровському та Курахівському напрямках, де точаться жорсткі бої.

Російські окупанти продовжують штурми по всій лінії фронту. На низці напрямків загарбники мають успіхи.

Як повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, який відстежує актуальну ситуацію на фронті, окупанти мають просування поблизу кількох населених пунктів.

Зокрема, ворог просунувся у Кураховому, Торецьку, Шевченку, біля Дальнього, Воздвиженки та Баранівки. Усі ці населені пункти розташовано у Донецькій області.

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Як повідомляв УНІАН, раніше російські війська просунулися біля Курахового і в Торецьку. Загалом за добу на фронті в Україні зафіксували 148 бойових зіткнень.

3 січня військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв повідомив, що ситуація неподалік Торецька стабільна. За його словами, росіяни на цьому напрямку регулярно обстрілюють позиції Сил оборони України, намагаються штурмувати, застосовуючи невеликі піхотні групи.

Російські окупанти можуть спробувати здійснити велике оточення українських захисників у Донецькій області. Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт, співробітник СБУ у 2004-2015 роках Іван Ступак.

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