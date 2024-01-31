Агресор зазнав втрат – на Херсонщині поменшало на 90 загарбників.

Російська армія на лівому березі Дніпра майже удвічі збільшила кількість штурмів.

За даними Сил оборони півдня України, на лівобережжі триває контрбатарейна боротьба та утримання плацдармів. Ворог не полишає свого наміру вибити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій на лівому березі Дніпра. За минулу бойову добу агресор майже вдвічі збільшив кількість атак – загалом було 15 штурмів, але, зазнавши значних втрат, відійшов на свої вихідні позиції.

Йдеться, що українські захисники завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях та тилах. За минулу добу отримано підтвердження, що на лівому березі поменшало на 90 окупантів, танк та три гармати. Також на брухт пущено дві реактивні системи залпового вогню "БМ-21".

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Водночас окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, завдають ударів керованими авіабомбами. Зокрема, протягом бойової доби (з 7.00 до 7.00) ворог завдав два авіаційні удари із застосуванням 10 керованих авіабомб по Тягинці, Червоному Маяку, Качкарівці, Монастирському.

Внаслідок ворожих авіаційних ударів пошкоджено будівлю пункту незламності, навчальний заклад, понад десяток приватних будинків, господарчі споруди.

Продовжуючи терор населення прифронтових регіонів, противник застосував 37-м FPV-дронів, три ударні БпЛА типу "Ланцет" та скинув з БпЛА різних модифікацій 25 осколкових боєприпасів. Внаслідок застосування окупантами розривних снарядів загинула цивільна людина, ще одну - поранено. Пошкоджено зупинку громадського транспорту, дві приватні будинки та автомобіль.

"П’ять разів ворог гатив з артилерії по Херсону та чотири - по місту Очаків. Обстріляні Станіслав, Токарівка, Веселе, Козацьке, Іванівка, Дніпровське, Понятівка на Херсонщині. Під час артилерійських обстрілів поранено цивільного. Пошкоджено адміністративну будівлю, близько десятка приватних будинків, гараж, лінії електро та газопостачання", - розповіли у Силах оборони.

Йдеться, що наразі у Чорному морі перебуває шість кораблів флоту ЧФ РФ, серед яких - підводний ракетоносій, споряджений чотирма крилатими ракетами типу "Калібр". В Азовському морі на бойовому чергуванні – один російський корабель.

Як повідомляв УНІАН, напередодні на лівобережжі російська армія здійснила вісім штурмів, але зазнавши втрат в живій силі та техніці, відійшла на свої попередні позиції. Підрозділи ЗСУ знищили на лівому березі Дніпра 72 окупанти, дві гармати, два човни, два розвідувальні БпЛА "Суперкам" та автобронетехніку.

Також було відомо, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало п’ять кораблів ворожого флоту, серед яких – два ракетоносії споряджені 8 ракетами типу "Калібр". В Азовському морі був один російський корабель.

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