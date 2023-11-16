Редактор Time вказав, що українська влада не може віддати РФ захоплену українську землю, за захист якої полягли десятки тисяч воїнів.

Війна РФ проти України без значиних змін триватиме ще щонайменше рік. Такий прогноз озвучив головний редактор видання Time і викладач Колумбійського університету Іан Бреммер.

Він зазначив, що у західних країнах посилюються "побоювання, що платники податків США та Європи фінансують тупикову ситуацію, яка стає все більш дорожчою".

Він зазначив, що російські контратаки досягли небагато, але вони здатні поглинати українські удари. Росія розширила свої ракетні удари, збільшила власне виробництво ракет і боєприпасів, постійно отримує значну матеріальну підтримку від Північної Кореї та Ірану. Усе це дозволяє агресору протистояти контратакам ЗСУ та утримувати близько 18% захопленої української території.

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Редактор Time вказав, що українська влада не може віддати РФ захоплену українську землю, за захист якої полягли десятки тисяч воїнів. Але він висловив думку, що Захід міг би запропонувати президенту України Володимиру Зеленському щось "в обмін на його готовність почати торгуватися з Путіним". Наприклад, обіцянку профінансувати повну реконструкцію країни, в тому числі за рахунок заморожених російських активів, а ЄС може пообіцяти гарантоване членство. Пр цьому НАТО може запропонувати повноправне членство з гарантіями захисту.

При цьлму експерт зауважив, що ніхто не скаже з упевненістю, як зміниться ситуація у разі, якщо президентські вибори в США наступного року виграє Дональд Трамп.

Війна в Україні: новини

Ворог не залишає спроб оточити Авдіївку. Водночас українські військові стійко тримають оборону. 15 листопада марними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки та на схід від Первомайського - там українські воїни відбили 18 атак.

Аналітики британської розвідки відзначили, що окупант зазнають значних втрат, якщо спробують штурмувати Авдіївський коксохімічний завод. А військово-політичний оглядач Олександр Коваленко ауважив, що окупанти готуються до третьої хвилі наступу на Авдіївку. Зараз йде процес накопичення механізованої компоненти. Про це говорить перекидання 239-го ТП 90-ї ТД.

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