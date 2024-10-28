Під Лиманом РФ кидає у 'м'ясні штурми' поранених окупантів, - ГУР

Деморалізовані російські загарбники відмовляються йти в бій та скаржаться на відсутність надійних укриттів від українських дронів.

Російські окупанти на тлі втрат кидають у "м'ясні штурми" поранених. Таку тактику ворог вже застосував під Лиманом, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Окупаційна армія Росії намагається наростити темпи наступу в районі міста Лиман Донецької області. Для цього ворог перекинув у вказану смугу додаткові штурмові підрозділи 283 та 488 мотострілецьких полків ЗС РФ", - зазначають в ГУР.

Втім, воїни Сил безпеки і оборони України завдали росіянам серйозних втрат. Окремі штурмові групи втратили боєздатність. Деморалізовані російські загарбники відмовляються йти в бій та скаржаться на відсутність надійних укриттів від українських дронів.

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"Для продовження наступальних дій командування окупаційних сил застосовує методи тиску, примусу та залякувань. У м’ясні штурми кидають легкопоранених загарбників", - додали у розвідці.

Російсько-українська війна: інші важливі новини

За даними аналітиків DeepState, російські окупанти останнім часом мають просування відразу на кількох напрямках. Зокрема, загарбники окупували населений пункт Гірник на Курахівському напрямку, а також просунулися в Селидовому, Богоявленці, Новоукраїнці, біля Шахтарського та Новоолексіївки.

Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни відзначають, що на тлі повномасштабного вторгнення економіка Росії зазнає все більшого навантаження. Експерти відзначають, що це може змусити Путіна ухвалити рішення про зміну способу війни, аби зберегти стабільність режиму.

Forbes вважає, що перші військові Північної Кореї, ймовірно, вже досягли лінії фронту у Курській області.

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