Вони хочуть підірвати і деморалізувати війська, які воюватимуть проти України.

Група з майже 200 колишніх північнокорейських солдатів, які втекли з КНДР та зараз проживають у Південній Кореї, наполягає на передислокації в Україну, щоб розпочати кампанію психологічної війни проти колишніх товаришів.

Як пише SCMP, кожен з цих екссолдатів має від семи до 10 років військового досвіду. Тепер вони прагнуть використати свої інсайдерські знання про північнокорейську армію, щоб підірвати і деморалізувати війська, які воюватимуть проти України, експлуатуючи їхню психологічну вразливість.

"Ми всі - військові ветерани, які розуміють військову культуру і психологічний стан Північної Кореї краще, ніж будь-хто інший", - розповів 69-річний Ан Чан-Іл.

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Зараз він очолює Всесвітній інститут досліджень Північної Кореї, а також є почесним професором Відкритого кібернетичного університету Кореї. Чоловік підкреслив готовність колишніх солдатів до розгортання.

"Ми готові поїхати куди завгодно, щоб працювати в якості агентів психологічної війни - через гучномовці, розповсюджуючи листівки і навіть виступаючи в якості перекладачів", - сказав Ан Чан-Іл.

Лі Мін Бок звернувся зі своїм закликом безпосередньо до українського уряду, опублікувавши відкритий лист до посольства України в Сеулі. Ексвійськовий попросив президента Володимира Зеленського надати допомогу у порятунку північнокорейських солдатів, яких він назвав "гарматним м'ясом".

"Північнокорейські солдати перебувають там, по суті, як найманці, але ми б поїхали як волонтери з місією доброї волі. Просто наша присутність в Україні могла б суттєво вплинути на моральний дух північнокорейських військ", - вважає Лі Мін Бок.

Поки що посольство України в Сеулі не відповіло на цю пропозицію, а Міністерство закордонних справ Південної Кореї переадресувало це питання до Міністерства об'єднання, яке не надало жодних коментарів.

"Північнокорейські солдати можуть знайти надію і мужність у нашій присутності в Україні, що надихне їх перейти кордон у пошуках свободи", - написав Лі Мін Бок у своєму відкритому листі.

Як зазначається, пропозиція цієї групи відображає колективну думку приблизно 34 000 північнокорейських дезертирів у Південній Кореї, багато з яких глибоко стурбовані відправкою військових КНДР у Росію.

За словами Ана, якщо північнокорейські солдати потраплять у полон ЗСУ, їхня група може переконати їх перейти на бік Півдня.

"Більшість північнокорейських солдатів, включаючи елітні спецпідрозділи, страждають від нестачі продовольства і недоїдання. Солдати, яких ви бачите на телевізійних парадах, - це ретельно відібрані одиниці, вони - альфа-верхівка всього населення", - додав колишній військовий.

Війна в Україні - роль КНДР та реакція Південної Кореї

За даними ГУР, в Росію з КНДР вже перекинули близько 12 тисяч військових, у тому числі трьох генералів та 500 офіцерів. Це підтверджують також розвідки низки інших держав.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що країна розглядає можливість надати Києву військову допомогу у зв'язку з тим, що Північна Корея і Росія посилюють військову співпрацю.

Як пише Business Insider, Південна Корея накопичила "страхітливий арсенал".

"Південнокорейська зброя може потенційно істотно вплинути як на оборонні можливості України, так і на наступальні", - заявив аналітик з Китаю та Північно-Східної Азії в Eurasia Group Джеремі Чан.

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