Окупанти захопили Гірник і просунулися в Селидовому, - DeepState

Крім того, окупанти за добу мають успіхи у низці інших населених пунктів України.

Російські окупанти продовжують просуватися на фронті. На деяких напрямках загарбники мають успіхи.

Як повідомляє моніториговий проєкт DeepState, який відстежує актуальну ситуацію на фронті, ворог окупував населений пункт Гірник на Курахівському напрямку, а також просунувся в Селидовому, Богоявленці, Новоукраїнці, біля Шахтарського та Новоолексіївки.

Ситуація на фронті

У 15-й бригаді Національної гвардії "Кара-Даг" повідомляли, що російські сили вже майже тиждень широкомасштабно наступають на Селидове. Вони частково закріпилися на деяких ділянках та кинули сили в бік Вишневого, щоб повністю оточити українське місто.

Відео дня

Раніше український військовий заявив, що пілоти дронів побачили у місті вбитих цивільних людей. Мова йде про ділянки, які вже перебувають під російським контролем, однак не постраждали від активних бойових дій.

Вчора російські загарбницькі війська підняли червоний прапор у центрі селища Богоявленка, що у Вугледарській міській громаді Волноваського району Донеччини. Також з'явилися кадри будівлі міської ради Селидового, на території якої вже перебувають загарбники.

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