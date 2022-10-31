Аналітики зазначають, що російський диктатор навряд чи піде на ескалацію з використанням тактичної ядерної зброї, але за одним винятком.

Президент Російської Федерації Володимир Путін у 2023 році, швидше за все, воюватиме проти України приблизно так само, як і зараз, – без застосування якихось принципово нових видів зброї, в тому числі ядерної.

До таких висновків дійшли експерти американського Інституту вивчення війни (ISW), йдеться у їхньому звіті за 30 жовтня.

"Путін, ймовірно, не полишав надії досягти своїх максималістських цілей в Україні за допомогою звичайних військових засобів, які він переслідує паралельно із зусиллями зламати волю України до боротьби та волю Заходу продовжувати підтримувати Київ", – вважають експерти ISW.

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На їхню думку, Путін навряд чи піде на ескалацію з використанням тактичної ядерної зброї, за винятком раптового краху російських військових, що дозволить українським силам здійснювати неконтрольоване просування по всьому театру воєнних дій. Така ситуація можлива, але малоймовірна, припускають в ISW.

Також аналітики відзначають низьку ймовірність того, що Путін буде прагнути до прямого військового конфлікту з НАТО. Він, на їхню думку, швидше за все, продовжуватиме натякати на можливість використання ядерної зброї та напади на НАТО, однак це буде "частина його зусиль зламати волю Заходу продовжувати підтримувати Україну".

Ядерний терор Путіна

Росія не припиняє залякувати світ застосування ядерної зброї в Україні. Так, 21 вересня Путін під час оголошення мобілізації в РФ досить чітко озвучив загрозу ядерного удару.

Згодом глава МЗС РФ Лавров пояснив, що ядерна доктрина поширюватиметься і на тимчасово захоплені території України, які РФ спробувала анексувати за підсумками фейкових "референдумів".

9 жовтня в Кремлі ухилилися від прямої відповіді на питання щодо застосування ядерної зброї у відповідь на руйнування Кримського мосту.

Експерти ж зазначають, що ядерні погрози Росії поки не виходять за рамки слів і реальна підготовка до атаки не ведеться.

Разом з тим, на думку президента Володимира Зеленського, що на рішення РФ щодо застосування ядерної зброї проти України вплине лише ситуація на полі бою.

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