Найгарячіше - на Покровському напрямку.

Російські загарбницькі війська не зменшують наступальний тиск на сході України та гатять по прикордонню Сумщини. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 16.00 у соціальній мережі Facebook.

"На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 72. Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку, де провів більше третини від усіх атак", - йдеться у зведенні.

Водночас держава-терорист не припиняє застосування авіації та артилерії по прикордонню Сумської області. Зокрема, під артилерійськими обстрілами опинились райони населених пунктів Фотовиж, Бачівськ, Дружба, Нововасилівка, Велика Берізка, Ромашкове, Прогрес, Попівка, Тимофіївка, Покровка.

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Також ворожа авіація завдала ударів керованими авіаційними бомбами по районах населених пунктів Заруцьке, Старикове, Хотінь, Юнаківка та Басівка, загалом на даний час застосувавши 11 керованих авіабомб.

Як зазначають у Генштабі, сьогодні на Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська і Липців. У Вовчанську ще триває бій.

Ще чотири рази ворог атакував українські позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми поблизу Берестового та в напрямку Лозової. Два боєзіткнення в районі Стельмахівки ще тривають.

Крім того, на Лиманському напрямку не припиняються ворожі атаки в районах Макіївки, Невського, Греківки, Новоєгорівки та Діброви. З початку доби на цьому напрямку нараховується уже 14 боєзіткнень, досі триває п’ять боєзіткнень. Ситуація контрольована.

Тривають бої на Сіверському напрямку, де супротивник атакує поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Переїзного. Окупанти шість разів намагались прорвати українську оборону. Всі атаки відбиті.

При цьому, на Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири штурмових дії поблизу Часового Яру. Три з цих боєзіткнень продовжуються.

У зведенні сказано, що Торецький напрямок залишається одним з найгарячіших і пріоритетних напрямків для ворожої армії, кількість ворожих атак тут на даний час складає сім. Зокрема, сьогодні ворог в основному атакує біля населених пунктів Північне, Торецьк та Залізне, наші захисники дають гідну відсіч противнику. Шість боєзіткнень вже завершено. Також авіація агресора завдала удару по Курдюмівці некерованими авіаракетами.

Водночас, найбільша кількість боєзіткнень нараховується на Покровському напрямку. Так з початку доби окупанти здійснили вже 25 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Желанного, Завітного та атакували у бік Зеленого Поля. Сили оборони стримуючи натиск, вже відбили 25 атак противника, 11 боєзіткнень ще тривають.

На Курахівському напрямку загарбники дев’ять разів атакували наші підрозділи, намагалися просунутися поблизу Костянтинівки. По Мемрику завдали авіаудар керованою авіаційною бомбою.

До того ж, на Времівському напрямку загарбники намагалися атакувати в напрямку Вугледара, відбулась одна безуспішна спроба.

На Придніпровському напрямку також відбито одну ворожу атаку.

Запорізьку область окупанти сьогодні атакували авіацією, скинувши в район Новоданилівки три КАБи, та завдали удару некерованими авіаційними ракетами по Новоандріївці та Кам’янському.

Ситуація на Покровському напрямку - новини

Як повідомляв УНІАН, начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка наголошував, що ворог на Покровському напрямку не планує втрачати ініціативу, тому постійно проводить штурмові дії. Зокрема, на цьому напрямку полегшення не відбулося із ситуацією на Курщині.

Також речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій зазначив, що, станом на зараз, масового відводу військ противника на півдні не зафіксовано, на бойових діях курська операція поки ніяк не позначилася.

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