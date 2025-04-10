Проти України воювали три 'елітні' підрозділи спецназу з колишніх російських зеків, - ЗМІ

За даними журналістів, багато штурмовиків з цих підрозділів мали бойовий досвід або відбували терміни за тяжкі злочини.

Проти України воювали три "елітні" підрозділи спецназу, сформовані з колишніх російських в'язнів. Їх почали формувати у 2023 році, йдеться у документальному фільмі "Бійня привидів", який опублікувала "Система" - розслідувальний проєкт "Сьогодні" та "Радіо Свобода".

Багато штурмовиків з цих підрозділів мали бойовий досвід або відбували терміни за тяжкі злочини, повідомляють розслідувачі. В Україні воювали щонайменше три подібні підрозділи: "Шторм Гладіатор", "Акула" та "Чорні бушлати".

Загін "Шторм Гладіатор" входив до структури 58-ї армії Південного військового округу, якою командував генерал Іван Попов.

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До "Акули", в основному, набирали ув'язнених із виправних колоній Саратівської області. Розслідувачі повідомляють, що один із командирів загону - колишній віце-губернатор Володимирської області Дмитро Хвостов, засуджений на 12 років за хабарі.

"Система" також повідомляє, що проєктом з вербування ув'язнених на війну займалося Головне розвідувальне управління (ГРУ) РФ.

Зеки, які воюють проти України - деталі

У Російській Федерації практикується вербування засуджених, у тому числі за тяжкі злочини, вербувати на війну проти України. Мають місце численні факти того, що, повернувшись додому, колишні зеки знову скоюють вбивства, грабежі і т. д.

Нагадаємо, серед російських мобілізованих і членів їх сімей наростає невдоволення через тривалу війну і зневажливе ставлення з боку влади. Зокрема, за словами представника формування "Легіон" Свобода Росії "з позивним "Цезар", це невдоволення може перерости в новий бунт, якщо влада дасть до того привід.

Він вважає, що Путін сам "вільно чи мимоволі" зробив усіх російських мобілізованих "громадянами третього сорту". Якщо приналежність російської "елітки і богемки" до умовного "першого сорту" всім звична і зрозуміла, то привілейований статус зеків, що потрапили на фронт, викликає загальне роздратування.

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