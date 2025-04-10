Києву потрібні іноземеі війська на місці, щоб стримати будь-яку майбутню агресію Росії, але США не погоджуються на це.

Україна опрацьовує формат можливої миротворчої місії в разі досягнення домовленостей з Росією. Основна мета - запобігти повторній агресії з боку РФ, особливо зважаючи на заблокований вступ до НАТО, пише Politico.

Для цього Київ виступає за присутність іноземних військ на своїй території, включаючи сухопутні, морські сили та засоби протиповітряної оборони.

На зустрічі в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі міністри оборони Франції та Великої Британії обговорили ініціативу з представниками "коаліції охочих" - групи країн Європи, Канади та Австралії. США поки не беруть участі.

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Президент Володимир Зеленський уточнив:

"Ми обговорюємо присутність іноземних військ на суші, в небі та на морі. Протиповітряну оборону, а також інші делікатні стратегічні питання… Є деякі чутливі географічні точки, де ми хотіли б мати резерв".

Також він наголосив на важливості мандату, інфраструктури та конкретних термінів. Президент додав, що хоче чіткого розуміння того, "на якому етапі переговорів ми можемо реально розраховувати на контингент".

Павло Паліса, заступник голови Офісу президента, зазначив, що до коаліції можуть увійти до десятка країн, включаючи Балтійські та Північні держави. Співпраця передбачається на основі двосторонніх угод.

"Питання лише в тому, в якому форматі це буде реалізовано. Тому зараз тривають дискусії: є наше базове бачення, а є бачення наших партнерів, виходячи з їх можливостей. Після узгодження всіх деталей ми зможемо переходити до більш предметної розмови".

Головна перешкода - відсутність гарантій від США. Багато країн не готові діяти без американської підтримки, що включає логістику, розвідку й авіаційне прикриття.

Росія, у свою чергу, заявляє, що розміщення військ без мандату ООН є неприйнятним. Попри це, Україна наполягає, що має власне бачення розгортання таких сил, які виступатимуть гарантами безпеки. Ці сили мають забезпечити не лише фізичну присутність, а й повноцінну оборонну інфраструктуру.

"Якщо французька бригада заходить на певну ділянку… їй все одно доведеться забезпечити повітряне прикриття", - пояснив Паліса.

Це включає ППО, РЕБ, авіаційну підтримку, захист флоту та налагоджену логістику.

Іноземні війська в Україні - що потрібно знати

Як повідомляв УНІАН, питання формування контингенту іноземних сил активно розглядають в рамках "коаліції охочих", яку очолюють Франція і Велика Британія.

4 квітня Україну відвідали британська і французька делегації. За підсумками засідання в Києві, президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові з Франції одними з перших увійдуть до складу майбутнього контингенту.

Як відзначив президент України, до процесу формування контингенту долучилися багато країн. Обговорюється присутність партнерів на землі, морі та у небі, а також протиповітряна оборона і "деякі делікатні речі". Зокрема, йдеться про цілу коаліцію країн. Наразі заплановані щотижневі зустрічі на рівні військових.

3 квітня заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса повідомив, що 10-12 країн висловили бажання приєднатись до формування військового контингенту для України.

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