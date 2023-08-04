Вбивства скоюють не тільки "вагнерівці", але й добровольці з контрактниками.

Росіяни, повертаючись з України, куди вони цілеспрямовано відправлялися вбивати і грабувати, продовжують вчиняти злочини на своїй території. Як пише "Агентство", тільки за 7 місяців 2023 року росіян, які повернулися з війни в Україні, звинуватили у вбивстві принаймні 17 осіб.

Принаймні шестеро підозрюваних у вбивствах – це "вагнерівці", що повернулися з війни. Один з найрезонансніших злочинів цього року — вбивство 85-річної жінки в місті Вятські Поляни Кіровської області, вчинене 29 березня. На злочин, в якому підозрюють "вагнерівця" Івана Россомахіна, реагував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Також підозрюють:

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найманця Георгія Сіукаєва у вбивстві 38-річного жителя Осетії в квітні;

завербованого в ПВК Дем'яна Кеворкьян, який сидів в колонії, у вбивстві аніматорів – 19-річної дівчини і 37-річного чоловіка в Краснодарському краї в кінці квітня;

завербованого в ПВК Микиту Любимова з Чувашії, який сидів в колонії за грабіж побої (і раніше – за згвалтування) – у вбивстві 56-річного односельця в кінці травня;

колишнього "вагнерівця" Василя Мурачова в стрілянині в кав'ярні в Іркутській області в кінці червня, в результаті якої одна людина була поранена, одна загинула.

Вбивства скоюють не тільки "вагнерівці", а й військовослужбовці-добровольці, військові, які підписали контракти з Міноборони РФ.

Наприклад, в підпалі, через який загинула жінка, підозрюється контрактник з Архангельської області Сергій Клевцов, що втік з частини. Доброволець Олександр Мамаєв підозрюється у вбивстві дружини на очах у дітей.

Злочини "героїв СВО" в Росії - останні новини

Цього місяця в російському місті Каменськ-Уральськ (Свердловська область) двоє окупантів, які повернулися з війни в Україні, напали на 18-річну дівчину. Їм не сподобалася її зовнішність, через що вони спробували втопити дівчину у фонтані.

У Карелії колишнього зека - "вагнерівця" затримали за підозрою у вбивстві шістьох людей і підпалі будинку.

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