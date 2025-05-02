Найбільших сумарних втрат окупанти зазнали з вересня по листопад 2024 року.

У 2024 році російська армія зазнала найбільших втрат за весь час війни проти України.

Убито щонайменше 45 287 осіб - майже втричі більше, ніж у перший рік війни та суттєво більше, ніж у 2023 році, коли окупанти билися за Бахмут, пише у своєму матеріалі Бі-бі-сі. "Минулого року кожен кілометр захопленої території коштував Росії щонайменше 27 життів", - написало видання.

Журналісти з'ясували, що якщо у 2022-му і 2023-му - втрати росіян були хвилеподібними. То у 2024 році ситуація виглядала інакше - періодів, коли втрати суттєво знижувалися, взагалі не було. На початку року окупанти вели кровопролитні бої за Авдіївку та Работине. Потім активізували штурми на Покровському і Торецькому напрямках.

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У серпні ЗСУ зайшли в Курську область РФ. Під час цього просування ліквідовано десятки російських солдатів-строковиків, залишених прикривати кордон. Тільки з 6 по 13 серпня було вбито 1226 російських військових.

Однак найбільших сумарних втрат окупанти зазнали з вересня по листопад 2024 року, зазначив американський військовий аналітик Майкл Кофман.

"Тактика російських сил полягала в проведенні повторюваних атак невеликими групами штурмовиків, розосередженими на різних напрямках. Це призводило до високих втрат при відносно невеликих територіальних досягненнях", - пояснив Кофман.

Повільне, але неухильне просування росіян створювало видимість успіхів - це дозволяло кремлівській пропаганді повідомляти про взяття невеликих населених пунктів. 1 жовтня 2024 року РФ захопила важливий логістичний пункт - Вугледар у Донецькій області.

За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), з вересня по листопад 2024 року росіяни захопили 2 356 кв. км української території, але ЗСУ грамотно оборонялися, і обвалу фронту не сталося.

"Ціна цього просування - щонайменше 11 678 убитих російських військових", - повідомило видання і попередило, що реальна цифра втрат за цей період, найімовірніше, вища.

"Загалом, за оцінкою ISW, у 2024 році РФ окупувала 4 168 кв км землі. Виходить, що кожен захоплений кілометр "коштував" життів 27 солдатів (без урахування поранених)", - підрахували журналісти.

Однак, як зазначило видання, РФ заповнила втрати новобранцями. "У другій половині 2024 року Росія наростила набір в армію. Кількість новобранців перевищила втрати. Це дозволило Москві формувати додаткові підрозділи", - розповів Кофман.

Такий успіх видання пояснило зростанням грошової винагороди. Зокрема, за минулий рік у РФ підвищили одноразові виплати за укладення нових контрактів із міноборони. Загалом від початку війни середній розмір виплат за підписані контракти зріс у 80 разів. Бойові зарплати солдатів-добровольців у 5-7 разів перевищують рівень середнього заробітку в більшості регіонів РФ.

Наразі добровольці становлять чверть усіх встановлених журналістами втрат росіян.

"У 2024 році щотижневі втрати добровольців не були меншими за 100 осіб, а нерідко перевищували 240 осіб. Саме добровольці зараз є найбільш швидкозростаючою категорією втрат", - повідомило видання.

У 2023-2024 роках тисячі добровольців відправляли на війну через 10-14 днів після підписання контракту. Експерти зазначили, що така коротка підготовка різко зменшує шанси новобранців вижити.

Серед регіонів за абсолютною кількістю втрат продовжує лідирувати Башкортостан - там 4836 підтверджених убитих.

Журналісти зазначили, що реальні загальні втрати, очевидно, набагато вищі, ніж можна встановити через відкриті джерела. За оцінками військових фахівців, реальні втрати можуть виявитися на 45%-65% вищими.

"З урахуванням наведеної оцінки, реальна кількість загиблих із російської сторони може бути в діапазоні від 164 223 до 237 211 осіб", - зазначили журналісти.

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