Гучно було одразу в кількох містах.

Увечері в середу, 15 травня 2024 року, в тимчасово окупованому Криму знову гучно. Там пролунали потужні вибухи.

Як повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер", вибухи лунають, зокрема в Севастополі. Також підписники повідомляють про роботу російської ППО в місті. Крім того, є інформація про вибухи в районі аеродрому.

"Повідомляють про 6 вибухів в районі аеродрому Бельбек у Севастополі", – йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що гучно не лише у Севастополі, а й у Сімферополі та Джанкої. Про вибухи повідомляли і мешканці смт. Гвардійське, де розташований військовий аеродром.

Гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развозжаєв заявив, що в місті працює ППО. За його словами, нібито збито кілька повітряних цілей.

"Наші військові відбили атаку ЗСУ. Рятувальною службою Севастополя на цей момент не зафіксовано пошкоджень цивільної інфраструктури", – додав він згодом.

Проте "Кримський вітер" повідомляє, що "кудись таки влучили". Але очікується підтвердження цієї інформації.

Тим часом рух "АТЕШ" із посиланням на агентів пише про "успішні прильоти в Криму".

"Відомо про кілька військових обʼєктів. Деталі – скоро", – йдеться у повідомленні.

Оновлено: У районі окупованого Севастополя спалахнула потужна пожежа. У мережі публікують кадри займання.

Що відбувається на окупованих територіях України

На початку травня розвідка Британії повідомила, що РФ планує провести перший призов в армію на окупованій частині Запоріжжя. Ворог хоче примусити населення прийняти російське управління. Крім того, ця процедура має на меті перевірити, чи мають мешканці окупованих територій російські паспорти і чи голосували вони на "виборах" президента РФ.

Тим часом росіяни розпродають окуповані землі вздовж Азовського узбережжя. У Центрі національного спротиву заявили, що йдеться про рекреаційні зони, пансіонати та бази відпочинку.

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