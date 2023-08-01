Втім, українські воїни присікають усі спроби ворожих штурмів.

У вівторок, 1 серпня, російські окупанти наполегливо намагаються зупинити український наступ на Бахмутському напрямку.

Втім, як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, усі спроби зупинити наступальні операції українських захисників були безуспішними.

Разом з тим, на Куп’янському, Лиманському, Сватівському напрямках ворог сконцентрував людей і техніку та штурмує з метою відтягнути українські сили від східного напрямку наступу.

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"Наші оборонці у виснажливих боях відбивають всі ворожі штурми. На всіх східних напрямках, де ведуться бойові дії, фіксуємо збільшення ворожих обстрілів", - зазначила Маляр.

Заступниця міністра наголосила, що на Бахмутському напрямку українські війська сьогодні мають справу зі щільним вогонем артилерії, мінуванням та потужним супротивом ворога. Вони намагаються рухатись обережно, щоб не втрачати людей.

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Як повідомляв УНІАН, минулої доби росіяни намагалися атакувати наших захисників та захисниць на Шахтарському, Мар’їнському та Куп’янському напрямках.

Сили оборони України здійснюють контрнаступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Крім того, українські воїни рухалися вперед на Бахмутському напрямку, і супротивник у Бахмуті вже опинився в напівоточенні.

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