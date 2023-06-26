Позиції "нацгвардійців" стали обстрілювати вдвічі більше.

Протягом останнього тижня російські окупаційні війська посилили обстріли позицій українських захисників на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Збільшилися як артилерійські, так і мінометні обстріли.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук. За його словами, позиції "нацгвардійців" стали обстрілювати у понад вдвічі більше.

"Водночас гвардійці, які виконують там задачі, зокрема це Серебрянське лісництво, утримують свої зайняті позиції – навіть подекуди вдалося відбити і повернути під свій контроль деякі раніше зайняті позиції", – наголосив він.

Відео дня

Водночас Музичук зауважив, що в Серебрянському лісництві працює регулярна армія РФ. Ворог застосоує артилерію і тільки після цього намагається наступати.

"На цьому напрямку і раніше переважала кількість саме артилерійських і мінометних обстрілів. Тут виконували задачі регулярні війська (РФ) на відміну від того, що, наприклад, місяць тому було у Бахмуті, де діяли ПВК, де діяли найманці і, звичайно, що регулярні війська не так застосовують живу силу для просування. Навпаки – вони досить економлять свої сили. Вони застосовують саме артилерійські обстріли для того, щоб завдавати удари по позиціях наших захисників, щоб вибити, і тільки після цього намагаються здійснювати певні просування. Якщо взяти мету цих ударів, то це є подальше просування, є також певні географічні ділянки, місця навіть на цій ділянці, які вигідні для того, щоб їх займати, тому що вони надалі дадуть певну тактичну перевагу", – резюмував речник НГУ.

Ситуація на передовій

26 червня 2023 року заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони звільнили село Рівнопіль Донецької області. Його окупували ще на початку повномасштабного вторгення. Ворог контролював населений пункт з березня 2022 року.

Крім того, Маляр заявила, що окупанти більше вмотивовані утримати вже захоплені території, ніж продовжувати "завойовувати" нові території. За її словами, головна задача росіян зараз – зупинити український наступ.

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