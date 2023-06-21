За минулу добу було зафіксовано 75 обстрілів.

Начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк зазначає, що російські окупанти активізували обстріли на півдні, але Збройні сили України нищать їхні потужності під час передислокації.

Про це вона сказала під час брифінгу. Відповідаючи на запитання щодо поточної ситуації на фронті на південному напрямку, Гуменюк зауважила, що наразі "є потреба дочекатися можливості оприлюднення будь-яких інформацій, що стосується просування Сил оборони".

"За нашу зону відповідальності скажу, що на Дніпровському напрямку, порівняно із Запорізьким, дещо знижена активність Сил оборони в географічному просуванні. Але дуже підвищена активність контрбатарейної боротьби. Ми продовжуємо нищити потужності ворога, поки він передислоковується після того, як відходить велика вода", - сказала Гуменюк.

Речниця зауважила, що російські окупанти створили техногенну катастрофу, яка досить суттєво вплинула і на їхні позиції.

"Зараз їм доводиться по-новій оформлювати карти мінних полів, які вони створили як засіб оборони проти Сил оборони України. А висока вода їх підірвала і розкидала в новій географічній локації", - зазначила вона.

Гуменюк додала, що загарбники намагаються активізувати обстріли.

"Вже за минулу добу ми зафіксували 75 обстрілів. Це повернення на ті позначки, які були до моменту створення ними техногенної катастрофи. Якщо після підйому води вони змушені були відступити на певну відстань, - до 15 кілометрів на деяких ділянках, і зменшити інтенсивність вогню, то поступово вони повертаються до тих самих покажчиків", - розповіла речниця.

ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах на південному напрямку

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 червня, речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов заявив, що ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах на південному напрямку. Він зазначив, що Сили оборони України продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

На напрямках Новоданилівка – Роботине, Мала Токмачка – Вербове, Вільне Поле – Макарівка ЗСУ мали частковий успіх та закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас ворог зосереджує свої основні зусилля на веденні оборони та недопущенні просування українських військ. Він застосовує резерви та намагається відновити втрачене положення.

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