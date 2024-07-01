Росіянам нещодавно вдалося просунутися у центр Вовчанська, стверджують американські аналітики.

Триває повномасштабна війна в Україні, і в американському Інституті вивчення війни (ISW) не помітили підтвердження того, що українські воїни оточують російські окупаційні сили на місцевому агрегатному заводі.

Українцям, "імовірно, потрібно буде просунутися лише приблизно на 200 метрів, щоб повністю оточити завод", йдеться у звіті американських аналітиків. "Однак бойова ситуація у Вовчанську є динамічною, і незрозуміло, чи зможуть українські сили наразі постійно перешкоджати російським силам покинути чи досягти позицій на агрегатному заводі", - додали в Інституті.

За відомостями аналітиків, оточення агрегатного заводу українськими силами мало б обмежене тактичне значення, і залишається незрозумілим, скільки росіян є на підприємстві. 29 і 30 червня тривали бої у Вовчанську та поблизу нього.

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"Повідомляється, що підрозділи 2-ї бригади спецпризначення Росії... діють у північній частині Вовчанська. Кадри з геолокацією, опубліковані 30 червня, показують, що російські війська нещодавно просунулися у центр Вовчанська по вулиці Соборній", - зазначається у звіті.

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Російські окупанти на початку травня почали активно рухатися вперед в прикордонній частині Харківської області й змогли захопити низку населених пунктів. Повідомлялося, що тривали бої у Вовчанську, однак українським силам вдалося тримати під контролем більшу частину цього міста. Згодом з'явилася інформація, що супротивники опинилися в оточенні на агрегатному заводі.

Наприкінці червня в ISW повідомляли, що ситуація в Харківській області стабілізувалася, а супротивник не досяг жодного значного прогресу з 12 числа, і нашим бійцям вдалося просунутися у центральній частині Вовчанська.

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