Німецький канцлер вважає, що це призведе до капітуляції України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна не підтримує припинення вогню в Україні, адже це призведе Київ до капітуляції. Також він дав гарантію, що Німеччина не стане учасником війни в Україні, повідомляє ASB Zeitung.

"На мою думку, припинення вогню, метою якого є капітуляція України, ми не можемо підтримувати з боку Німеччини", - наголосив Шольц.

Він також нагадав нещодавні заяви російського правителя Володимира Путіна про "мирні переговори" і виведення українських військових з території Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей.

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"Це показує, наскільки цинічно мислить російська влада і що глава Кремля зовсім не збирається припиняти війну. Ми не будемо це терпіти", - додав канцлер.

Крім того, він запевнив своїх громадян, що Німеччина не стане учасником війни в Україні.

Що передувало

Як писав УНІАН, 2 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вперше від початку повномасштабної війни прибув до Києва, де зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. У ході їхньої зустрічі Орбан запропонував Україні припинити вогонь.

"Я попросив пана президента подумати про те, чи не можна піти трохи інакше, зробити перерву - припинити вогонь і потім почати та продовжити перемовини, адже припинення вогню могло б забезпечити пришвидшення темпу цих перемовин", - сказав Орбан.

Однак Зеленський відкинув його "мирний план" та пригадав йому невдалий попередній досвід домовленостей з Росією щодо припинення вогню.

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