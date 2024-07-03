Політик зазначив, що Зеленський пригадав йому невдалий досвід домовленостей з Росією щодо припинення вогню.

Скандальний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що президент Володимир Зеленський у розмові відкинув запропоноване ним "перемир’я" України з Росією із замороженням поточної лінії фронту.

Як пише "ЄвроПравда", у заявах для преси після закінчення двосторонніх перемовин Орбан сказав, що пропонував Зеленському невідкладне припинення вогню на фронті, що прискорило б мирні перемовини. Угорський прем'єр наголосив, що не наполягав на своїй ініціативі та сприйняв українські аргументи.

В інтерв’ю пропутінському журналісту, який прибув до Києва разом з угорською делегацією, Орбан підтвердив припущення про те, що Зеленський відкинув його ідею "негайного перемир’я".

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За його словами, український лідер заявив, що сумнівається у логіці плану Орбана і не підтримує його, оскільки Україна має поганий досвід спроб перемир’я з Росією. Подібні перемир’я "не були добрими для України", процитував його слова Орбан.

Орбан у Києві - що пропонував та до чого закликав

Як повідомляв УНІАН, 2 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Київ та запропонував президенту України Володимиру Зеленському подумати над припиненням вогню на лінії фронту для початку перемовин з країною-агресором, з Російською Федерацією. Водночас, за словами Орбана, Зеленський висловив з цього приводу відверту думку. Але угорський прем'єр не конкретизував, як саме йому відповів президент України.

Своєю чергою, під час заяв для преси, Зеленський у присутності Орбана заявив про потребу збереження військової підтримки України на достатньому рівні, зокрема, української оборони від російського терору.

В той час, як Орбан у Києві закликав припинити вогонь, голова МЗС Угорщини Петер Сіярто говорив з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Вони обговорили актуальні питання міжнародного порядку денного та війну в Україні та не тільки.

У Путіна вважають, що прем’єр-міністр Угорщини у Києві буде відстоювати інтереси Євросоюзу, а не своєї країни. Речник правителя РФ Дмитро Пєсков заявив, що Будапешт не контактував із Москвою перед візитом Орбана до Києва.

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