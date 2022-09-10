Поліцейські готові протидіяти провокаціям та проникненню диверсійно-розвідувальних груп.

На звільнених від російських окупантів територіях відновлено роботу Нацполіції та проводиться розмінування.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На звільнених територіях, деокуповані громади повертаються до життя. Проводиться розмінування місцевості. Підрозділи Національної гвардії України проводять стабілізаційні заходи. Відновлено роботу Нацполіції. Поліцейські фіксують численні злочини ворога на українській землі, готові протидіяти провокаціям та проникненню диверсійно-розвідувальних груп. Місцевому населенню негайно надається вся можлива допомога, адже окупанти залишили після себе знищену інфраструктуру, зруйновані будинки мирних громадян та купи металобрухту", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Генштаб заявив, що на Харківському напрямку українські військові ведуть успішний контрнаступ і за три дні просунулися майже на 50 км.

У традиційному відеозверненні президент Володимир Зеленський підтвердив, що захисники України в Харківській області звільнили понад 30 населених пунктів.

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