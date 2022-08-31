Значну увагу ворог приділяє повітряній розвідці БпЛА.

Російські окупанти здійснили кілька невдалих спроб наступу.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України щодо оперативої інформацію станом на 18.00.

В повідомленні сказано, що на Харківському напрямку противник із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру в районах ряду населених пунктів і "підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА". Також зазначається, що ворог завдав авіаційних ударів по району Руських Тишків та здійснив невдалу спробу наступу у напрямку Прудянки.

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В Генштабі зазначають, що на Слов’янському напрямку вогневого впливу зазнали позиції Сил оборони в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Дібрівне. "Авіаційного удару завдано біля Вірнопілля. Противник намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ", - сказано в повідомленні.

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії неподалік Веселого, Богородичного, Закітного, Григорівки та Спірного і завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Спірне, Івано-Дар’ївка.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли об’єкти військової та цивільної інфраструктури в районах Бахмута, Соледара, Зайцевого та Кодеми.

"Силами оборони України відбито спроби наступу противника у напрямках населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Майорськ та Кодема", - повідомляє Генштаб.

На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу у напрямках населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка, зазнав втрат і відійшов.

"На Новопавлівському напрямку зафіксовано обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Новомихайлівка, Пречистівка і Велика Новосілка. Ворог спробував покращити тактичне положення у районі Перемоги, успіху не мав", - повідомляє Генштаб.

На Запорізькому напрямку окупанти обстріляли ряд населених пунктів, вони задіяли авіацію для ударів біля Червоного, Дорожнянки і Новосілки.

В повідомленні сказано, що на Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій і вживає заходів з поповнення втрат та відновлення логістичного забезпечення угруповання військ. Окупанти обстрілювали із танків, ствольної та реактивної артилерії ряд населених пуктів, зокрема, Миколаїв, також авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Андріївка, Ольгине і Плотницьке. В Генштабі зазначають, що значну увагу ворог приділяє повітряній розвідці БпЛА.

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ на півдні України розпочався 29 серпня. При цьому в Силах оборони півдня закликали до інформаційної тиші щодо дій українських захисників.

За словами радника ОПУ Олексія Арестовича, ЗСУ перейшли в невеликий наступ і прорвали лінію фронту на кількох ділянках. А журналісти CNN з посиланням на джерело в Збройних силах розповіли про звільнення чотирьох сіл у Херсонській області. Однак українська сторона офіційно цю інформацію не підтвердила.

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