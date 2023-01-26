Сергій Череватий зазначив, що російські окупанти встигли зміцнитися і підтягнути сили.

Військові Російської Федерації облаштували укріплення в Кремінній у Луганській області. При цьому бійці Збройні Сили України утримують ініціативу.

За словами спікера Східного угруповання військ Сергія Череватого, росіяни встигли не тільки зміцниться в цьому районі, а й встигли укомплектувати підрозділи. Водночас він запевнив, що українські військові завдавали точних ударів, вели тривожний вогонь та руйнували логістичні ланцюжки ворога.

У свою чергу окупанти продовжували підтягувати сили, спробували атакувати в районі Червонопопівки, але відступили з втратами. Зазначається, що за час окупації навколо Луганська зросли укріплення.

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"Вони формували там окупаційні корпуси, обробляли населення. Коли у ЗСУ з'являються сили і засоби, достатньо резервів, ми діємо швидко, організовано і несподівано для ворога. На відміну від РФ ми не граємо в авантюри і шкодуємо людей", - заявив Череватий.

Також він вказав, що для ЗСУ принципово системно знищувати ворога, але при цьому зберегти особовий склад.

Бої за Кремінну - що відомо

Російські військові захопили Кремінну у квітні 2022 року, але наприкінці літа ЗСУ пішли у контрнаступ. В результаті тільки в Луганській області деокупували 12 населених пунктів.

14 січня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що українські військові просуваються в напрямку Кремінної, а 16 числа цю інформацію підтвердили британські розвідники.

23 січня в США заявили, що також бачать успіхи бійців ЗСУ в районі окупованої Кремінної.

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