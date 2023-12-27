В Офісі генпрокурора зазначили, що відео про це наразі розповсюджено в інтернеті.

Військовослужбовці армії РФ у грудні під час бойового зіткнення із Силами оборони України поблизу населеного пункту Роботине розстріляли українських військових.

Запорізька обласна прокуратуру почала кримінальне провадження за цим фактом. За даними слідства, окупанти спочатку взяли в полон трьох українських захисників, а через годину розстріляли їх.

В Офісі генпрокурора зазначили, що відео про це наразі розповсюджено в інтернеті.

Відео дня

"Це черговий випадок грубого порушення країною-агресором міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими. Так, упродовж останнього місяця у мережі зʼявилося відео страти російськими військовослужбовцями українських воїнів, які здавалися в полон. Також зафіксовано використання українських військовополонених у якості "живого щита" на лінії зіткнення. За фактами вчинення військовослужбовцями РФ воєнних злочинів триває досудове розслідування. Росія понесе покарання за кожний такий злочин", - йдеться у повідомленні.

Розстріл окупантами українських військових

У березні у мережі з'явилося відео розстрілу українського військового, який потрапив у полон до окупантів. На опублікованих кадрах було видно, що захисник України беззбройний.

У липні 2022 року російські пропагандисти виклали в соцмережах відео жорстокого вбивства українського військовополоненого. На опублікованому тоді записі окупант відрізав геніталії українському воїну канцелярським ножем. Потім захисника України убили пострілом у голову.

У жовтні армія РФ вчинила черговий злочин та всупереч законам війни влаштувала розстріл групи полонених Нацгвардійців. Український активіст та волонтер Сергій Стерненко уточнив, що цей злочин стався на Токмацькому напрямку: полоненим бійцям Нацгвардії звʼязали руки за спиною, а потім вбили.

Вас також можуть зацікавити новини: